Fable su Unreal Engine 5 dopo essere stato cancellato? Il boss di GIbiz smentisce i rumor

Dopo aver condiviso delle interessanti riflessioni su Nintendo Switch 2, il responsabile di GamesIndustry.biz Christopher Dring interviene su uno dei temi più scottati di questo inizio 2023, ovvero il riavvio dello sviluppo di Fable su Unreal Engine 5 segnalato da una 'gola profonda'.

Il bos di GIbiz decide quindi di partecipare all'accesa discussione alimentata sui social, appunto, dal rumoreggiato reboot su Unreal Engine 5 del nuovo capitolo di Fable affidato alle cure di Playground Games (gli sviluppatori della serie di Forza Horizon) e destinato ad approdare su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Stando a quanto sostenuto dal sedicente leaker che ha condiviso queste anticipazioni sulle pagine del controverso forum di 4chan, Playground avrebbe deciso di bloccare lo sviluppo di Fable su motore grafico ForzaTech nell'agosto del 2022 per poi passare a Unreal Engine 5, in funzione della maggiore duttilità degli strumenti integrati nell'engine multipiattaforma di Epic.

Ebbene, stando a quanto riferito da Dring, i rumor in questione sarebbero falsi e, di conseguenza, non andrebbero presi sul serio da chi attende con impazienza delle nuove informazioni sul prossimo episodio della saga ruolistica di Microsoft. Nelnovembre dello scorso anno, d'altronde, Matt Booty degli Xbox Game Studios ritenne giusto sottolineare come Playground sia il team giusto per Fable, riferendo che gli autori di Forza Horizon 5 sono grandi fan di GDR e hanno dalla loro "una grande base tecnologica" (il motore grafico ForzaTech che muove Forza Horizon e Forza Motorsport).