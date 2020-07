Fable verrà annunciato all'evento Xbox Series X del 23 luglio? Klobrille ne è convinto

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Fable, con il nuovo gioco della serie (non necessariamente Fable IV) sviluppato da Playground Games. L'annuncio potrebbe essere imminente, almeno stando alle voci giunte all'orecchio dell'insider Klobrille.

Su ResetERA, l'insider fa sapere che a suo avviso il gioco verrà annunciato all'Xbox Showcase del 23 luglio, ma non con una demo gameplay: "Non credo sia saggio aspettarsi l'annuncio del nuovo Fable con una demo gameplay stile Halo Infinite. Immagino più un trailer come quello di Horizon Forbidden West, un video indicativo di quello che potremmo aspettarci dal gioco."

Per il momento l'unico gioco confermato per lo show del 23 luglio è proprio Halo Infinite, tuttavia diversi insider e membri dell'industria (tra cui Geoff Keighley) hanno preannunciato che giovedì assisteremo ad uno show ricchissimo di novità, dunque possiamo aspettarci aggiornamenti su progetti già noti (ci sarà anche Everwild di Rare?) e nuovi annunci, tra i quali si vociferano anche Perfect Dark e Forza Motorsport 8. Sarà vero? Lo scopriremo a fine settimana, ricordiamo che recentemente Microsoft ha registrato il marchio Fable e questo farebbe ben sperare per un ritorno della serie.