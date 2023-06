Fable vs Fable 2 vs Fable 3: qual è il tuo gioco preferito della serie?

Fable è più vivo che mai: Microsoft ha mostrato un nuovo trailer di Fable durante Xbox Games Showcase dell'11 giugno, segnando il ritorno in grande stile dell'iconico GDR fantasy: gli appassionati aspettavano questo momento da tanti anni, dopo l'annuncio del ritorno di questa storica IP per mano di Playground Games, autori di Forza Horizon.

Dal 2004 al 2010, Lionhead Studios ha pubblicato Fable, Fable II e Fable III, contribuendo alla creazione di un progetto unico caratterizzato da un mondo sandbox che unisce elementi avventurosi e di ruolo. Un brand di enorme successo su Xbox e PC, che nel corso degli anni ha però perso il suo malto tra spin-off di scarso successo e concept non troppo esaltanti per sequel e reboot, senza dimenticare la cancellazione di Fable Legends con successiva chiusura di Lionhead Studio.



Come vi abbiamo anticipato nella nostra anteprima di Fable, la favola di Fable rinasce ma ci chiediamo se sarà ancora affascinante senza Peter Molyneux. Questa è la domanda che gli appassionati si sono posti, seguita da un'ulteriore riflessione legata alla riscoperta dei tre capitoli precedenti in occasione del reboot della saga.



E dunque vi chiediamo: preferite Fable, Fable II o Fable III? È difficile scegliere fra i tre titoli, ma vi invitiamo a condividere la vostra opinione nei commenti. Avete avuto l'opportunità di giocarli tutti e tre nel corso degli anni? Se sì, quale vi ha appassionato di più dall'inizio alla fine dell'avventura?