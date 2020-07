Fable su Xbox Series X: Matt Booty lo paragona a un nuovo film di Star Wars

Nel corso di un'intervista concessa da Matt Booty ai giornalisti del Guardian, il capo degli Xbox Game Studios ha ripreso l'annuncio di Fable su PC e Xbox Series X per paragonare lo sviluppo dell'ambizioso GDR nextgen di Microsoft alla creazione di un nuovo film di Star Wars.

Parlando con la redazione del Guardian, Booty ha spiegato che gli autori di Playground Games stanno prendendo spunto dal passato di questa iconica serie ruolistica per plasmare un nuovo episodio che sia in grado di offrire un'esperienza originale: "Con qualsiasi tipo di franchise come questo, c'è sempre quell'equilibrio tra ciò che stai per portare avanti, le cose che vuoi riprendere e quello che vuoi aggiungere di nuovo. Si tratta di una sfida simile a quella di realizzare un nuovo film di Star Wars. Ci sono cose che tutti i fan vogliono rivedere ma poi sta a te la responsabilità di decidere quali elementi mantenere e quali aggiungere, ma credo che la visione di Playground sia buona".

Non meno interessanti sono poi le dichiarazioni pronunciate da Booty per spiegare il motivo della scelta di Playground Games come software house incaricata di dare vita al nuovo Fable per PC e Xbox Series X: "Guardiamo a ciò che Playground ha fatto con la serie di Horizon, come l'attenzione per i dettagli e la capacità di rappresentare quei paesaggi naturali. Quei ragazzi nutrono anche una vera passione per l'IP di Fable e hanno un punto di vista unico su ciò che è fondamentale per portarla avanti. Tutto ciò che ho visto del gioco mentre sta procedendo lo sviluppo mi spinge a dire che sarà un titolo di altissima qualità".