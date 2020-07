Fable su Xbox Series X: il nuovo gioco di Playground Games è un MMO?

Dopo mesi di anticipazioni sul nuovo progetto di Playground Games, le voci di corridoio si sono oggi concretizzata all'evento dei giochi Xbox Series X, durante il quale è stato finalmente svelato al pubblico un reboot di Fable. A poche ore dall'evento, però, spuntano già in rete i primi rumor sul titolo.

Analizzando i tweet di un giornalista francese il cui nickname è CronoTK, possiamo notare che poco prima che l'evento andasse in onda ha pubblicato una lista molto precisa dei titoli esclusivi che sarebbero stati presentati all'Xbox Game Showcase, tra i quali troviamo anche il gioco degli autori di Forza Horizon. A stupire non è però l'elenco dei giochi pubblicato dall'utente Twitter ma il modo nel quale è stato segnalata in lista l'esclusiva Xbox, ovvero "Fable MMO". Sempre prima dell'annuncio, CronoTK ha anche specificato che il titolo non si sarebbe chiamato Fable 4 e che nel titolo non ci sarebbe stato alcun numero. Trattandosi di una previsione tanto precisa, c'è chi crede che questa dicitura possa essere un indizio affidabile sulla natura del progetto, che potrebbe quindi non essere l'esperienza single player che in molti si aspettano.

Si tratta come sempre di un rumor da prendere con le pinze, dal momento che potrebbe trattarsi solo di un utente ben informato che ha inserito quelle tre lettere all'interno dei suoi post con il solo scopo di far nascere dubbi del genere tra i giocatori nelle ore successive all'evento. In ogni caso il breve trailer di Fable in CG è tutto ciò che sappiamo del gioco al momento e bisognerà attendere ancora un bel po' prima di scoprire ulteriori informazioni.

