Fable per Xbox Series X e PC è realtà: annunciato il nuovo GDR di Playground Games

Dopo anni di speranze, supposizioni e rumor, Microsoft si è finalmente decisa a riportare in auge una delle sue serie simbolo. La casa di Redmond concluso il ricchissimo Xbox Games Showcase con una "one more thing" d'eccezione, ovvero l'annuncio di un nuovo episodio della serie Fable!

Le indiscrezioni degli anni scorsi, alla fine, si sono rivelate veritiere. Al timone del nuovo RPG ci sono i ragazzi di Playground Games, già responsabili dell'apprezzata serie Forza Horizon e divenuti membri della famiglia degli Xbox Game Studios nel 2018.

Questo nuovo Fable, di cui abbiamo avuto appena un assaggio nel trailer di presentazione, è stato descritto come l'inizio di una nuova era per il leggendario franchise. Non a caso, il riferimento numerico risulta essere assente. I giocatori saranno chiamati ad esplorare una "terra con dei posti meravigliosi popolati da creature fantastiche". Purtroppo non sono state rivelate altre informazioni sul gioco in sé, ma Microsoft ha già specificato che verrà pubblicato su Xbox Series X e PC Windows 10, e che come tutti i giochi Xbox Game Studios sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.

La casa di Redmond non ha fatto accenno alla data d'uscita, ma le piattaforme di destinazione potrebbero averci dato un indizio: Microsoft ha promesso che i suoi first party next-gen usciranno anche su Xbox One per almeno due anni dal lancio di Series X, per cui Fable potrebbe essere ancora più lontano nel tempo.