Fable su PC e Xbox Series X: il team di sviluppo è una fucina di talenti e veterani

La redazione di VideoGamesChronicle si è ricollegata all'annuncio di Fable su PC e Xbox Series X per provare a fare luce sui numerosi talenti e veterani dell'industria videoludica che Microsoft ha riunito nei Playground Games per contribuire allo sviluppo del kolossal ruolistico.

Per riuscire a ricostruire l'intero organigramma della software house interna agli Xbox Game Studios, i giornalisti di VGC hanno tratto spunto dalle dichiarazioni condivise in questi mesi da Microsoft e, soprattutto, dai numerosi messaggi pubblicati dai singoli membri dei Playground Games per festeggiare il reveal del prossimo, attesissimo capitolo di Fable.

Scorrendo la lista delle personalità del settore che stanno sviluppando il GDR nextgen della casa di Redmond insieme agli autori di Forza Horizon 4, troviamo così i nomi di Will Kennedy (level designer di GTA V), Juan Fernández de Simón (capo progettista di Hellblade), Hunter Wright (capo progettista di Borderlands 2 e 3) e di molti membri del team di sceneggiatori ex Rocksteady che ha dato forma alla trama di Batman Arkham Knight, ivi compreso lo sceneggiatore principale Martin Lancaster.

Il "dream team" allestito da Microsoft per infondere qualità, originalità ed esperienza nel progetto di Fable su Xbox Series X e PC annovera anche Adam Olsson, uno degli artisti principali di The Division 2, e Tom Isaksen, il Lead Character Artist di Ghost Recon Wildlands. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che di recente Matt Booty ha paragonato Fable a un nuovo film di Star Wars, in termini di impegno creativo profuso nella realizzazione di un progetto che possa risultare originale e, al tempo stesso, rispettoso della pesante eredità rappresentata dai capitoli precedenti.