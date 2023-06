Fable sarà all'Xbox Showcase? Chiari indizi da Andy Robinson di VGC

L'Xbox Showcase è ormai dietro l'angolo, e i possessori di PC Windows e console Microsoft sono in trepidante attesa di scoprire le grandi sorprese in arrivo durante l'evento. Tra i giochi più desiderati, per l'occasione, possiamo citare senza dubbio Fable, il nuovo capitolo della saga RPG curato da Playground Games, già autori di Forza Horizon.

Dopo i suggerimenti di Jeff Grubb, che ha ammesso che non si sorprenderebbe di assistere ad una presentazione di Fable durante lo showcase, anche Andy Robinson di Video Games Chronicles si lascia scappare un teaser piuttosto eloquente, che alimenta ulteriormente le speranze dei fan della serie ruolistica.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, Robinson ha dichiarato: "I reckon the Xbox conference tomorrow is going to be fablelous", un chiaro ed inequivocabile riferimento a Fable. Il giornalista ed insider videoludico non ha aggiunto ulteriori dettagli, ma sembra essere sempre più probabile un'apparizione del gioco nel corso dello showcase.

Da diversi giorni si continua a parlare di Fable come uno delle principali "portate" del nuovo grande evento targato Microsoft, ma per scoprire se tutti questi indizi porteranno a qualcosa di concreto dovremo necessariamente attendere la giornata di domani, domenica 11 giugno. Vi consigliamo di iscriveri al canale Twitch di Everyeye.it per non seguire l'Xbox Showcase in diretta e non perdervi nessuno degli annunci in programma.