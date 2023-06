Fable a Xbox Showcase? Jeff Grubb cambia idea, intanto i giochi della serie sono scontati

Xbox Games Showcase: Fable ci sarà? Jeff Grubb aveva detto di no mentre ora il celebre giornalista, leaker e insider ha cambiato idea, affermando però "di non sapere assolutamente nulla" sulla questione.

"Ho cambiato idea, non sarei poi così sorpreso di vedere Fable. No, non so nulla." Queste le parole di Jeff Grubb, che hanno ovviamente fatto rapidamente il giro del web. Noi speriamo effettivamente che Fable ci sia allo showcase di domenica ma questa è solamente una nostra speranza e anche noi, come Grubb, non sappiamo nulla sulla lineup che verrà mostrata a Xbox Games Showcase.

Un Tweet di Aaron Greenberg ha alimentato i rumor su Fable ma il dirigente Xbox ha smentito che il messaggio da lui postato sia un teader del nuovo gioco di Playground Games. Sarà vero? Lo scopriremo domenica sera.

Nel frattempo possiamo notare come i giochi della serie Fable siano in offerta su Steam e Xbox Store: Fable Anniversary, Fable II e Fable III costano 9.99 euro l'uno, scontati di oltre il 50% sul prezzo di listino. Forse è un caso, magari no, per alcuni Microsoft vuole "smuovere le acque" in vista della presentazione del nuovo gioco domenica, per altri semplicemente una coincidenza non legata all'imminente Xbox Games Showcase di domenica 11 giugno.