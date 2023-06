Fable all'Xbox Showcase, oppure no? Jeff Grubb frena gli entusiasmi

In questi giorni un curioso video promozionale ha lasciato intendere che Fable potrebbe essere presente all'Xbox Showcase dell'11 giugno. L'Action/RPG di Playground Games è sparito dalle scene da molto tempo, ed i fan attendono novità con impazienza. Ma un noto insider sembra spegnere le speranze.

Attraverso Twitter, il giornalista Jeff Grubb ha espresso tutto il suo scetticismo sulla possibilità che il nuovo Fable sia davvero presente al prossimo evento Microsoft. Dapprima ha pubblicato l'immagine di un omino che sta per calpestare un rastrello, probabile riferimento alla stessa Xbox che ha scatenato le curiosità dei giocatori con il video promozionale dell'Xbox Showcase tra musica in sottofondo ripresa dalla celebre serie e glitter che richiamano alla "polvere di fata", per poi specificare che sarebbe meglio "non fare teaser su qualcosa che non ci sarà".

Ad ogni modo, rispondendo ad un altro utente, Grubb specifica anche di non avere alcuna certezza sulla possibile presenza o meno del gioco all'evento dell'11 giugno: "Non so nulla di sicuro", si è limitato a dire, confermando dunque di non aver sentito alcun tipo di voce in merito nell'ultimo periodo. Insomma, l'insider si sente certo dell'assenza dell'opera Playground Games all'Xbox Showcase, ma chissà che davvero non ci scappi la sorpresa da parte del colosso di Redmond.

In ogni caso Fable è arrivato ai flighting test, segno che lo sviluppo sta procedendo regolarmente. Quanto basta per essere finalmente mostrato in maniera concreta, dopo anni di silenzio?