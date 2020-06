Face Depixelizer trasforma in mostri gli eroi dei videogiochi 8bit e in pixel art

Con l'ausilio del sfotware Face Depixelizer basato su di una Rete Neurale, i pochi pixel che compongono i volti degli eroi dei videogiochi del passato bastano per realizzarne delle versioni "attualizzate" che puntano a restituirne un aspetto più realistico, seppur con risultati a dir poco mostruosi.

Lo strumento creato da Alex Damian, Sachit Menon e Denis Malimonov nasce infatti per aumentare artificialmente la risoluzione delle vecchie foto e ricostruire in maniera estremamente veritiera l'aspetto dei volti in esse presenti, ma solo rispettando determinati parametri. Diversamente dalle immagini 8K di Cyberpunk 2077 e da altri progetti analoghi, infatti, anche la Rete Neurale più evoluta che viene adottata nella ricostruzione sistematica di immagini composte da pochi pixel non può che faticare a ricreare la fisionomia dei volti e, così facendo, produce degli effetti a metà tra il comico e l'inquietante.

Diversi appassionati di videogiochi stanno testando le potenzialità di Face Depixelizer sottoponendo alla Rete Neurale del software le "immagini pixellate" di eroi come Super Mario, Guybrush Threepwood di Monkey Island o persino il Creeper di Minecraft. I risultati ottenuti sono davvero mostruosi e dimostrano che non tutti gli interventi artistici sui vecchi videogiochi dell'era 8bit possono essere svolti da una intelligenza artificiale ma, al contrario, richiedono ancora la creatività e la sensibilità artistica di un caro, vecchio essere umano.