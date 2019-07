Facebook in accordo con Ubisoft per portare Splinter Cell e Assassin's Creed su Oculus?

Stando a quanto riportato da The Information, Facebook avrebbe stretto un accordo con Ubisoft per portare due dei maggiori franchise della compagnia transalpina sui dispositivi della famiglia di Oculus.

A quanto pare, l'intento di Facebook di espandere ulteriormente la sua influenza nel mondo del gaming si è concretizzato con questa presunta collaborazione con Ubisoft per realizzare dei nuovi giochi in Realtà Virtuale. I due nomi coinvolti nel progetto sono nientemeno che Assassin's Creed, attualmente il franchise più celebre e proficuo per Ubisoft, e Splinter Cell, che quindi tornerebbe finalmente - anche se non nella maniera prevista - con un titolo tutto nuovo (a dispetto delle recenti smentite). Oculus Rift e Quest stanno già puntando molto sulle esclusive, e sembra che Facebook voglia continuare a seguire il sentiero già tracciato grazie a questa operazione, nel mentre si prepara - aggiunge la fonte - a nuove acquisizioni di studi di sviluppo e ad ulteriori accordi esclusivi di questo genere.

In passato le due parti hanno già collaborato quando Eagle Flight è stato pubblicato in esclusiva temporale come parte della line-up di lancio di Oculus Rift, e in seguito anche con Star Trek: Bridge Crew. Sfortunatamente, al momento, non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, né è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di Ubisoft e Facebook. Voi cosa ne pensate? Gradireste l'arrivo di esperienze VR basate su Assassin's Creed e Splinter Cell?