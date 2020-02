Facebook acquisisce Sanzaru Games, gli autori di Asgard's Wrath

Continua l'espansione da parte di Facebook nel territorio della realtà virtuale e, a pochi mesi dall'acquisizione dei creatori di Beat Saber, ecco che arriva la notizia secondo la quale anche Sanzaru Games fa ora parte della famiglia Oculus Studios.

Stando a quanto dichiarato in un lungo post pubblicato sul sito ufficiale di Oculus, il team continuerà ad essere indipendente e sfrutterà tutte le conoscenze acquisite nel corso dello sviluppo di Asgard's Wrath sui futuri progetti, sebbene non vi sia alcun dettaglio sul gameplay o sui dispositivi di riferimento (Rift o Quest).

Ecco di seguito le parole di Facebook in merito all'acquisizione:

"La realtà virtuale vanta numerosi sviluppatori in grado di svolgere lavori eccezionali e che hanno avuto un ruolo da pionieri in questo nuovo linguaggio del game design. Sanzaru Games è stato uno dei team ad aver compiuto per primo questi passi e grazie al lancio di Asgard's Wrath abbiamo visto il gaming in VR fare un balzo in avanti, ridefinendo quelle che sono le esperienze per la realtà virtuale."

"Il loro approccio al game design avviene con in mente tre precisi aspetti: grande design, uno splendido comparto artistico (che include animazioni e sonoro) e un robusto comparto tecnico. Ed è proprio grazie a questa filosofia che Sanzaru è riuscita a metter su un gioco ricco come Asgard's Wrath, sul quale si baseranno i prossimi progetti."

Insomma, sembra piuttosto evidente come sia stato proprio l'ultimo videogioco per la realtà virtuale sviluppato da Sanzaru Games ad aver spinto l'azienda verso il nuovo acquisto.

Nel caso in cui ve la foste persa, sulle nostre pagine potete recuperare la recensione di Asgard's Wrath a cura di Giuseppe Arace.