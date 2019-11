Facebook ha acquisito Studio Beat Games, i creatori di Beat Saber

Continuano gli acquisti da parte di Facebook, che punta probabilmente a creare una serie di esperienze esclusive per la propria serie di visori per la realtà virtuale. Ad aggiungersi ai team del colosso troviamo i creatori di Beat Saber, celebre Rhythm Game disponibile da circa un anno su PC e PlayStation 4 (solo per PSVR).

Sebbene non si sappia ancora nulla circa il possibile prossimo progetto di Studio Beat Games, il Director of AR/VR Content di Facebook, Mike Verdu, ha rassicurato i fan del titolo musicale sul fatto che il supporto non verrà interrotto in alcun modo e ha parlato del suo supporto alle mod:

"Comprendiamo e apprezziamo il valore aggiuntivo conferito dalle mod ad un titolo come Beat Saber quando queste vengono sviluppate in maniera legale e rispettando le nostre regole. Faremo del nostro meglio per preservare il valore che le mod aggiungono a Beat Saber per i fan. Nel recente aggiornamento delle nostre politiche, abbiamo specificato il modo nel quale gli sviluppatori possono utilizzare a proprio vantaggio la developer mode, pensata per creare nuove applicazioni e dare vita a nuovi concept di gioco. Non supportiamo in alcun modo la pirateria o le mod illecite, incluse quelle che infrangono i diritti di IP di terze parti o contengono codice malevolo."

In attesa di scoprire quale sarà il futuro dello studio, vi ricordiamo che su Steam e sul PlayStation Store è stato pubblicato il pacchetto dedicato agli Imagine Dragons per Beat Saber, contenente alcuni dei più celebri brani della band.

Nel caso in cui non aveste mai sentito parlare di questo Rhythm Game, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione della versione PlayStation 4 di Beat Saber, a cura di Antonello "Kirito" Bello.