Facebook Game Developers Showcase: annunciato il Timbaland Music Pack per Beat Saber

Con il Timbaland Music Pack sarà ancor più coinvolgente giocare a Beat Saber. Timbaland ha creato una serie di brani esclusivi per il famoso gioco musicale in VR, che comprende due livelli a 360°. Il gioco verrà lanciato il 26 marzo su Oculus Quest e la piattaforma Rift.

Con cinque canzoni originali scritte appositamente per Beat Saber, nel Timbaland Music Pack saranno presenti diversi generi musicali e la collaborazione con artisti di successo quali Bruno Martini, Kaydence, Nash, Karra & Common Strangers, Sid Tipton e lo stesso Timbaland. Sia il Timbaland Music Pack che i singoli brani saranno disponibili per l’acquisto su Spotify, Apple Music e iTunes a partire dal 26 marzo.

Ecco la lista completa dei brani:

Famous - Bruno Martini

Dumb Thingz - Kaydence, Timbaland

What I Like - Nash, Karra & Common Strangers

Has A Meaning - Sid Tipton, Timbaland

While We’re Young - WavezsWavezs

Beat Saber continua a dominare le classifiche dei giochi VR vendendo oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme per la realtà virtuale. Oltre a battere i record all'interno della comunità VR il gioco si è dimostrato una valida piattaforma anche per l'industria musicale, grazie alla vendita di oltre 10 milioni di canzoni attraverso i contenuti scaricabili. Il Timbaland Music Pack è l'ultimo di una serie di aggiornamenti di Beat Saber che include artisti famosi come gli Imagine Dragons, i Green Day, i K/DA e altri.