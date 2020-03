Facebook Game Developers Showcase, nuovi annunci Oculus ogni giorno

Fino al 19 marzo Facebook svelerà ogni giorno novità su Oculus nel corso dello speciale appuntamento Game Developers Showcase. In arrivo aggiornamenti sulle funzionalità, nuovi giochi, annunci e trailer per Oculus Quest e Rift.

Oculus Quest System Experience nuova e migliorata

La piattaforma VR del futuro dovrà permettere di essere sempre più multitasking, di navigare facilmente tra le applicazioni, di rimanere in contatto con gli altri e, in poche parole, di fare sempre di più. Dai giochi ai media e all'intrattenimento, dalle esperienze social al lavoro, la nuova piattaforma informatica VR supporterà ogni tipo di utilizzo che ci si può aspettare dai dispositivi, come accade oggi con i telefoni e i laptop. Come passo verso quel futuro, verrà svelato un importante aggiornamento dell’Oculus Quest System Experience che renderà la VR ancora più social, versatile e semplice da usare. Si presenta con un menu principale completamente ridisegnato, nuovi overlay immersivi e il supporto multi-windows per le applicazioni 2D, partendo da Oculus Browser – questi aggiornamenti saranno presentati come Funzionalità Sperimentali alla fine del mese.

Un ecosistema in crescita

Dai cellulari alle console, dai PC ai giochi da tavolo, i giochi sono in grado di riunire le persone e permettono di creare comunità attive. Lo stesso vale per la VR e le scommesse fatte nel campo dei giochi continuano a ripagare. Più di 20 titoli hanno superato il traguardo del milione di dollari di entrate solo su Quest – un andamento che promette di continuare, visto che sempre più persone si stanno unendo alla comunità VR. In effetti, il 90% delle persone che hanno attivato un nuovo Quest durante le vacanze sono nuove nell'ecosistema di Oculus. È fantastico continuare ad accogliere nuovi utenti nella VR.

Prototipo OpenXR

All’interno dell’aggiornamento in arrivo alla fine del mese gli sviluppatori potranno provare la nuova versione prototipo di OpenXR. OpenXR è un open standard gratuito di The Khronos Group, creato per lo sviluppo di applicazioni VR ad alte prestazioni in esecuzione su più piattaforme. Per saperne di più basta andare qui.

Add-ons: contenuti scaricabili e acquisti In-App

Sempre a partire dalla fine del mese sarà presente una nuova opzione all’interno della Developer Dashboard che permetterà agli sviluppatori di gestire nuovi contenuti scaricabili, Add-ons. Gli Add-ons combinano i contenuti scaricabili (o DLC) e gli acquisti In-App (o IAP) in un'unica funzione. L'introduzione degli Add-Ons facilita il processo di creazione di contenuti aggiuntivi per gli sviluppatori, rendendoli inoltre più facilmente accessibili e acquistabili, direttamente dalla pagina dell'applicazione.

