Factor 5 vorrebbe portare Star Wars Rogue Leaders: Rogue Squadron su Switch

Diversi anni fa,lavorò a un gioco di Star Wars per, intitolato. Purtroppo il progetto venne cancellato per una serie di ragioni, ma la software house ha dichiarato ai microfoni di IGN che vorrebbe riportare il gioco in vita su

"Il mio sogno a breve termine sarebbe quello di portare su Switch il lavoro che abbiamo fatto con Rogue Squadron su Wii. Rogue Squadron su Wii supportava praticamente qualsiasi tipo di controller. Quindi nelle intenzioni è molto simile a quello che Nintendo ha fatto con Super Mario Odyssey e Mario Kart.

È tutta questione di riunire la squadra al completo. I vari membri del team sono sparpagliati in giro, come il nostro lead artist che ha speso metà del proprio tempo a lavorare sui film di George Lucas. I modelli ci sono ancora, e non credo che a livello di progettazione notereste molte differenze con quello che EA ha creato dopo." dichiara il presidente di Factor 5 Julian Eggebrecht.

Ricordiamo che Factor 5 è lo stesso sviluppatore dietro Star Wars: Rogue Leader per Game Cube. Vi piacerebbe rivedere su Switch il progetto cancellato per Wii?