Factorio è eterno: il gestionale cult inizia il 2024 con un'importante funzione inedita

Nonostante siano trascorsi già tre anni e mezzo dal lancio della versione 1.0 di Factorio dopo una lunga fase Early Access, il gestionale di Wube Software continua ad essere tra i titoli più giocati dai fan del genere, nonché una presenza fissa delle classifiche di Steam dei giochi più fruiti in assoluto su PC.

Con questa consapevolezza, e nel rispetto dell'incrollabile entusiasmo degli appassionati vecchi e nuovi di Factorio, il team di Wube inaugura il 2024 con un aggiornamento gratuito che implementa un'importante funzione ritenuta fino ad oggi 'troppo impegnativa da realizzare' dagli stessi sviluppatori.

Una volta provveduto a installare l'ultimo update gratis di Factorio, gli utenti del gestionale sull'automazione industriale più famoso del mondo possono infatti utilizzare i Progetti Parametrizzati, ovvero dei Blueprint dinamici che consentono ai giocatori di salvare dei complessi apparati industriali 'generici' a cui applicare tutta una serie di personalizzazioni.

A titolo d'esempio, Wube cita le stazioni ferroviarie di carico e scarico merci: con i Progetti Parametrizzati, i giocatori possono salvare i criteri base delle stazioni (come il layout dei binari e la disposizione dei moduli per il trasporto delle merci) per poi ricostruirle in altre aree della mappa impostando liberamente tutta una serie di parametri personalizzati (come il nome delle stazioni e la tipologia delle merci da movimentare).

I Progetti Parametrizzati, di conseguenza, prendono spunto dai linguaggi di programmazione e dai software dei motori grafici più moderni per offrire agli utenti la più ampia autonomia creativa nella realizzazione di complessi industriali dinamici, facilitando così la costruzione delle strutture automatizzate più articolate.

Nel corso del 2024, i fan di Factorio avranno poi modo di partire alla volta delle stelle con Space Age, un'espansione che consentirà ai giocatori di 'industrializzare' un asteroide e di trasformarlo in una vera e propria fabbrica spaziale con tanto di sistemi propulsivi e sistemi di difesa.