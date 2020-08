Factorio è pronto! Il celebre strategico esce dall'Early Access dopo 4 anni

A conclusione di una delle fasi in Access Anticipato più lunghe della storia di Steam, gli autori di Wube Software lanciano l'aggiornamento che conclude, a 4 anni dal suo inizio, l'Early Access di Factorio.

La software house londinese celebra l'avvenuto raggiungimento della "versione 1.0" del loro celebre strategico su PC con un filmato che immortala gli infiniti elementi che gli appassionati possono utilizzare nel gioco per dare forma alla propria fabbrica sci-fi dei sogni.

Supportato dal calore dei propri fan, il team Wube ha ripagato il costante sostegno della community (testimoniato da una valutazione "Estremamente Positiva" dall'utenza di Steam) con aggiornamenti che hanno contribuito ad arricchire in maniera esponenziale l'offerta ludica del titolo con elementi di gameplay inediti, modalità aggiuntive come il multiplayer cooperativo e una pletora di mod a cui accedere gratuitamente.

L'attenzione per le esigenze dei fan, d'altronde, ha spinto Wube ad anticipare l'uscita di Factorio per colpa di Cyberpunk 2077, il cui arrivo sul mercato avrebbe dovuto coincidere con quello dell'update 1.0 di Factorio, inizialmente pianificato per metà settembre. Nel motivare questa scelta, i rappresentanti di Wube Software non nascosero la propria preoccupazione (e dei loro fan), spiegando che "la vicinanza a questo evento monumentale avrebbe potuto provocare degli effetti negativi, d'altronde Cyberpunk è uno di quei giochi che è in grado di distogliere l'attenzione degli utenti". Oltre al video di lancio che campeggia a inizio articolo, in calce alla notizia trovate anche le immagini di Factorio.