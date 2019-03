Fade to Silence arriva a fine aprile, nuovo trailer del gioco

Lo sviluppatore Black Forest Games ha oggi annunciato che Fade to Silence sarà disponibile per PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X e PC dal prossimo 30 aprile.

La storyline del gioco sarà ora accessibile per intero

L'Early Access è stato utile per mettere a punto tutti i meccanismi del gioco e adesso verrà aggiunta la parte più importante: la Storia. Cosa ha scatenato l'apocalisse? Da dove proviene l'infezione che si sta diffondendo ovunque? Cosa è successo alla famiglia di Ash? Ora puoi finalmente scoprirlo!

Diario di sopravvivenza

Abbiamo aggiunto un diario automatizzato in cui verranno riportate informazioni rilevanti sull'avventura di Ash, ogni volta che si imbatterà in qualcosa di nuovo: un'area, un nuovo seguace, una nuova creatura o una meccanica di gioco.

Un nuovissimo tutorial

Sopravvivere alla post-apocalisse è difficile e stimolante. Abbiamo revisionato il tutorial da zero, per rendere i primi passi nel mondo di gioco più facili per i nuovi giocatori e per offrire nuovi suggerimenti anche ai giocatori veterani.

Dream a little dream...

Quando Ash riposa, avrà dei sogni particolari in cui affronterà la sua voce interiore imparando così nuove informazioni sul mondo che lo circonda e sulla storia. Naturalmente ciascuna di queste sequenze può essere rivista attraverso la nuova dream gallery, in modo da non perdere nessuna connessione.