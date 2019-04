Fade to Silence è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

Nonostante la Primavera ci stia regalando temperature piacevoli, l'Inverno regnerà per sempre ora che THQ Nordic ha pubblicato Fade To Silence... L’avventura post-apocalittica è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Fade to Silence porta i giocatori in un mondo congelato, post-apocalittico, in cui sfidare le minacce e i nemici della natura è fondamentale.

Esplora un vasto paesaggio invernale: dal delta di un fiume ghiacciato a terreni agricoli un tempo rigogliosi e fitte foreste, ogni area offre una miriade di luoghi da esplorare.

Atmosfera tesa e gameplay stimolante: un gioco dedicato agli strateghi

Wolf Sled Expeditions: Prepara la tua slitta, porta un seguace con te e parti per spedizioni a lungo termine nelle regioni più lontane.

Recluta seguaci per avere accesso a equipaggiamenti migliori, in modo da poter sopravvivere ad ambienti freddi e a creature sempre più pericolose.

Una exploration mode ti consente di vagare per il mondo e di vivere la storia seguendo i tuoi ritmi.

Guida i tuoi seguaci e mantienili in vita. Dovrai affrontare scelte durissime.

Questo gioco ti farà vivere un'avventura incredibile grazie ad una storia avvincente, una costante lotta per le risorse e obiettivi a breve e lungo termine.