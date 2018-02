Fade to Silence: gli sviluppatori rivelano le novità in arrivo nell'Early Access

ha ascoltato attentamente i feedback e le discussioni della community ed ha deciso di apportare dei miglioramenti a Fade to Silence . Con l'aggiornamento di oggi gli sviluppatori non solo hanno rivisto gli effetti meteorologici, ma hanno anche messo a punto la prima parte del loro cosiddetto meccanismo di recupero.

Il meccanismo di recupero è un sistema che consente ai giocatori di raccogliere frammenti speciali che aumentano le loro capacità, anche dopo aver perso tutte e sei le vite e devono ricominciare da capo.

Meccanismo di recupero in Fade to Silence

Obiettivo: permettere al giocatore di recuperare più velocemente se perde la sua ultima vita e deve ricominciare da capo.

Come raggiungere l'obiettivo: i Permadeath Mitigation Collectables sono collocati nel mondo a seconda del livello di progettazione. Questi oggetti da collezione possono essere trovati all'interno di contenitori così come nelle zone più selvagge. Ce ne sono quattro tipi e ognuno corrisponde ad una delle seguenti statistiche del PC: Stamina/HP = Hitpoint/Fame/Freddo.

Ad intervalli arbitrari in base al numero di oggetti da collezione raccolti di un tipo specifico, viene assegnato un bonus del tipo corrispondente in modo permanente al PC. I bonus permanenti rimangono anche dopo la permadeath. Se si inizia una nuova partita non si resettano quei bonus. Ogni mitigazione consentita può essere raccolta una sola volta.

Tempo

Gli effetti del tempo attraverso il gioco sono stati migliorati. L'obiettivo è aumentare l'immersione del giocatore. Ciò servirà anche a mitigare alcuni dei problemi di prestazioni.

Il prossimo importante aggiornamento di Fade to Silence arriverà entro febbraio e presenterà molti nuovi contenuti, maggiori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane.