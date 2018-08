Fade to Silence: il survival di THQ Nordic si mostra alla GamesCom con un nuovo trailer

In occasione della GamesCom 2018, THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Fade to Silence, mostrandoci le ambientazioni, i nemici e le condizioni climatiche che accompagneranno i giocatori nel nuovo survival game sviluppato da Black Forest Games. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Nel trailer possiamo dare un ulteriore sguardo al mondo di gioco post-apocalittico, con le sue distese di ghiaccio infestate da oscure presenze e nemici pronti a complicare la vita del giocatore.

Il titolo è stato inizialmente rivelato ai Game Awards dello scorso anno, presentandosi come un nuovo survival game story driven. I giocatori saranno chiamati a trovare gli altri sopravvissuti sparsi per la tundra, con la possibilità di giocare in co-op con la collaborazione di un amico.

Black Forest Games ha descritto il gioco come un'esperienza survival di gruppo basata sui personaggi, con la necessità di proteggersi a vicenda dai pericoli ambientali che circondano il giocatore. Ricordiamo che Fade to Silence è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam.