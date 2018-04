Fade To Silence: l'ultimo aggiornamento introduce una nuova regione

Esplora i profondi canyon, una raffineria situata nel cuore della regione e altri punti di interesse in The Pits, la nuova regione di Fade to Silence. The Pits include inoltre nuove aree di raccolta che puoi utilizzare a tuo piacimento...

Essendo la regione più lontana dal tuo rifugio, devi equipaggiarti con tutto l’occorrente necessario...

Nuovi Membri

Oltre alla nuova zona, due nuovi membri si uniscono al gruppo! Dai il benvenuto a Ezra e a Gani! Ezra L'Alchimista è riuscita a sopravvivere per molto tempo, nonostante le dure condizioni, in parte grazie alla sua profonda conoscenza di ogni pianta ed erba che può essere trovata nel freddo glaciale. Gani, La Cacciatrice è determinata ad invertire gli effetti devastanti dell’Eclisse sul pianeta. Pronta ad affrontare qualsiasi sfida, Gani si aspetta lo stesso da tutti gli altri. Allo stesso modo, Gani non esiterà a far notare gli errori nella leadership del campo quando li noterà.

Nuove minacce

I nostri artisti Tech e VFX hanno effettuato un formidabile lavoro per introdurre una nuova minaccia nel gioco. Il tornado di neve percorre i canyon di ‘The Pits’ e ti costringe ad essere estremamente attento quando esplori la nuova area.

Nuovo sistema di manutenzione dei rifugi

Abbiamo implementato un nuovo sistema di manutenzione dei rifugi. Da ora in poi, i tuoi compagni nel campo dipendono dalla quantità di legna da ardere e dal cibo che hai immagazzinato nel rifugio. Cominceranno anche a utilizzare queste risorse..