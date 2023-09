Fae Farm, è tempo di nuovi cambiamenti: cosa introduce la 1.3.3?

Phoenix Labs ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per il magico life simulator di Fae Farm, che offre tanta avventura per i giocatori in erba. Il tempo di rifugiarsi nel mondo fatato dei propri sogni è finalmente arrivato dallo scorso 8 settembre e, a distanza di qualche settimana, è giunta anche la patch 1.3.3 di Fae Farm.

Ma cosa introduce quest'ultimo aggiornamento? Gli scenari fiabeschi nel sandbox contadino per PC e Nintendo Switch di Fae Farm si apprestano ad accogliere diverse novità, come suggerito dalle patch notes dell'ultima versione disponibili in rete. Tra le migliorie apportate possiamo intravedere numerose correzioni e modifiche al mondo di gioco, alla componente online multigiocatore e al sistema di progressione. Qui di seguito vi riportiamo una parte delle patch notes complete:

Corretto un problema a causa del quale la presenza di "<" nel nome utente poteva causare il loop del dialogo durante le missioni, su Switch.

Migliorato un problema per cui i dettagli dei volti dei personaggi potevano apparire di qualità inferiore a quella prevista su Switch.

Risolto un problema per cui i giocatori non potevano accettare in modo affidabile i contratti di spedizione.

Corretto un errore che portava i giocatori a perdere permanentemente la capacità di fare il doppio salto se disequipaggiavano manualmente le ali prima di usare la personalizzazione del personaggio tramite uno specchio o prima di un matrimonio.

È stato risolto un problema per cui il lancio della canna da pesca o l'uso delle abilità speciali dell'annaffiatoio potevano essere bloccati quando si indossavano i cappelli Cozy, Logger e Autumn.

Corretto un problema per cui il nome impostato per la fattoria durante il Capitolo 1 non veniva salvato correttamente.

Risolto un errore per cui si poteva rimanere senza una missione attiva se si completava il Capitolo 2 e poi si abbandonava una sessione multigiocatore prima di completare la giornata.

Aggiornati i requisiti per la missione secondaria "Vortice versatile", in modo da richiedere solo l'eliminazione di 10 nubi di nebbia, per evitare confusione nei giocatori.

Corretta una versione inutilizzabile del Berry Cordial che veniva ricompensato dalla missione 2 "Creazione di pozioni".

Corretto un problema per cui la missione Cura degli animali 1 non poteva essere completata se era stato allevato un pulcino prima di attivarla.

È stato risolto un problema a causa del quale le missioni di amicizia o di relazione potevano prendere dall'inventario più oggetti di quelli richiesti.

Corretto un problema per cui l'animazione dei festeggiamenti non veniva riprodotta quando si sbloccavano la seconda e la terza fattoria.

Risolto un problema che bloccava la ricrescita di alcune noci, verdure e funghi dopo il cambio di stagione.

Aggiornati i nomi di alcuni oggetti da foraggio con l'aggiunta di "selvatico" per chiarire che non sono coltivati.

Modificato il nome delle verdure primaverili da "Arugula" a "Wild Spring Greens".

Corretto un problema che faceva sì che gli alveari generassero un oggetto inutilizzabile "Nido d'ape medio" quando venivano posizionati vicino ai fiori.

Aggiornato il nome di "Nido d'ape piccolo" in "Nido d'ape".

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi per un cliente di una sessione multigiocatore quando l'host metteva a riposo il proprio dispositivo.

È stato risolto un problema che poteva verificarsi quando si riprendeva il gioco dopo che il dispositivo era rimasto in modalità di sospensione per alcune ore, dopo aver partecipato a una sessione multigiocatore.

Corretto un problema che poteva bloccare l'accesso alle funzioni online quando si riprendeva il gioco dopo che il dispositivo era stato in modalità riposo per alcune ore.

È stato risolto un problema per cui i progressi venivano salvati in modo errato quando un utente lasciava una sessione multigiocatore.

Corretto un difetto per cui la missione secondaria "Ondata di emozioni" non poteva essere completata dagli utenti in una sessione multigiocatore.

Risolto un errore a causa del quale la "wayshrine" nei sotterranei poteva scomparire dopo averla usata per teletrasportarsi a un nuovo piano, quando si giocava come client in una sessione multigiocatore.

Corretto un problema per cui gli interruttori o altri oggetti di progressione nei sotterranei potevano essere già scoperti quando si arrivava a un nuovo piano.

Risolto un problema per cui l'audio di mangiare o bere veniva riprodotto a tutti i giocatori in una sessione multigiocatore.

È stato risolto un errore per cui l'opzione vocale scelta dai clienti in una sessione multigiocatore non veniva riprodotta correttamente all'host.

Fae Farm si aggiorna con nuovi contenuti e tante migliorie. Proverete la 1.3.3?