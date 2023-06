Fae Farm in video: scenari fiabeschi nel sandbox contadino per PC e Nintendo Switch

Tra i tanti protagonisti del Summer Game Fest 2023 troviamo anche i ragazzi di Phoenix Labs con il nuovo video gameplay di Fae Farm, il sandbox contadino in arrivo su PC e Switch.

L'universo a tinte pastello di Fae Farm fa da sfondo a un'esperienza a tinte ruolistiche che cala i patiti del genere in un mondo fatato da esplorare e plasmare sia da soli che in compagnia di altri tre giocatori.

Nel corso dell'avventura potremo costruire, coltivare e arredare il nostro appezzamento, per poi dedicarci ai miglioramenti della casa e alla scoperta dei misteri dell'isola di Azoria. Occupandosi della propria fattoria, i giocatori possono sbloccare un'infinità di stili e decorazioni per rendere la propria casa ancora più accogliente e 'funzionale' alle sfide da affrontare visitando le regioni più pericolose di Azoria.

I biomi che imperlano la mappa, infatti, sono pieni di spiritelli maligni e creature dispettose che ostacoleranno la nostra ricerca di materiali per potenziare la fattoria e, soprattutto, di uova da far schiudere per darsi all'allevamento di animali adorabili. Ogni attività prevista dagli sviluppatori indie può essere portata a compimento in piena solitudine o all'interno di lobby cooperative composte da massimo 4 giocatori. Il lancio di Fae Farm è previsto per l'8 settembre su PC e Nintendo Switch.