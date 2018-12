Fae Tactics annunciato: primo trailer e immagini del gioco

Humble Bundle e Endlessfluff Games hanno annunciato Fae Tactics, nuovo RPG tattico per PC, in uscita nei primi mesi del 2019. L'annuncio è arrivato durante il Kinda Funny Game Show, di seguito i primi dettagli.

Fae Tactics è un RPG a turni tattico di stampo fantasy con uno stile grafico retrò che ricorda per impostazione la più famosa serie Disgaea, il gioco presenterà centinaia di mappe, decine di nemici, power-up e abilità extra, oltre ad un gameplay a turni padroneggiabile anche dai meno esperti.

Al momento gli sviluppatori non hanno diffuso ulteriori informazioni a riguardo, il gioco uscirà su Steam nei primi mesi del prossimo anno, ad oggi la pubblicazione è prevista solamente su PC, in apertura trovate un breve video gameplay di Fae Tactics mentre in calce alla notizia i primi screenshot ufficiali.