Faeland: ecco il primo trailer dell'indie che ricorda Zelda II The Adventure of Link

ha pubblicato il primo trailer di, progetto in sviluppo per Personal Computer fin dal 2013 che si prepara ad approdare su. Il titolo trae ispirazione dai titoli dell'era, come, ed è arricchito da elementi tipici dei videogiochi moderni.

Faeland viene definito dagli stessi sviluppatori come un 2D Platform Action Adventure Role Playing Indie Video Game, condito da elementi open world e metroidvania. Il giocatore potrà aumentare il suo livello, imparare e potenziare nuove abilità, e optare per differenti armi e stili di combattimento. Non mancheranno dungeon estesi ed elementi di puzzle solving.

Faeland è al momento in sviluppo esclusivamente per PC e farà presto la sua comparsa su Kickstarter, dove gli interessati potranno decidere di finanziarlo. In cima alla notizia trovate il primo teaser trailer, mentre in calce c'è una galleria con i primi screenshot condivisi dagli sviluppatori. Come vi sembra?