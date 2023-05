Fairgames: il live service per PS5 di Jade Raymond è stato annunciato con un trailer

Sony ha deciso di dare il via al suo PlayStation Showcase con un trailer in computer grafica di Fairgames, che è il titolo ufficiale del progetto in sviluppo presso Haven.

Purtroppo il filmato in questione non include sequenze di gameplay, ma si limita a mostrare ai giocatori quello che sarà il setting del game as a service in arrivo esclusivamente su PlayStation 5. Ambientato nel futuro, il titolo sembra basarsi su rapine di gruppo e, almeno a giudicare dalle immagini mostrate nel brevissimo trailer, ci aspettiamo si tratti di uno sparatutto in terza persona con una forte componente action, visto che i personaggi sono dotati di svariati gadget che gli consentono di interagire con lo scenario. Non si esclude inoltre la presenza di classi, così da giustificare la diversa corporatura e dotazione di ciascun furfante del futuro.

Non solo, il filmato lascia ben poco spazio all'immaginazione: non vi sarà una sola squadra a tentare le rapine e quindi si tratterà di un gioco PvPvE, dove quindi dovremo vedercela sia con altri utenti che con i nemici sotto il controllo dell'intelligenza artificiale.

In attesa di nuovi dettagli sul gioco in sviluppo presso il team capitanato da Jade Raymond, vi lasciamo al trailer del PlayStation Showcase. Buona visione!