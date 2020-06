Fairy Tail: annunciate nuove abilità magiche per i protagonisti

Koei Tecmo hanno svelato dettagli su una serie di nuove abilità magiche di Fairy Tail, il gioco basato sull'omonima serie anime in uscita il 30 luglio su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows.

In Fairy Tail i personaggi possono far parte di un Unisor Raid per scatenare i loro incantesimi contemporaneamente. Questa abilità è già comparsa nell'anime e nella serie manga ma nel gioco saranno presenti tutte le nuove magie e le squadre. Presenti anche le magie estreme tra cui il Fairy Glitter di Kanna la magia Gigante di Makarov, oltre ad un nuovo incantesimo conosciuto come Exceed Special, che aiuterà la tua squadra a superare numerosi problemi. Utilizzare gli attacchi magici in battaglia permette di aumentare l'Awakening Gauge, quando l'indicatore è completamente pieno i personaggi possono essere risvegliati consentendo loro di utilizzare abilità magiche ancora più potenti.

Fairy Tail è atteso per il 30 luglio su tutte le piattaforme citate in apertura, oltre all'edizione standard Koei Tecmo metterà in vendita anche una speciale Deluxe Edition con alcuni contenuti in-game tratti dalla serie Atelier, sempre sviluppata da Gust, studio autore anche di Fairy Tail.