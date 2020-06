Fairy Tail in azione: 25 minuti di gameplay inedito tratti dall'RPG

Il team di Gust Studios e i vertici di Koei Tecmo hanno di recente sfruttato la vetrina offerta dal Cloud Matsuri 2020 per trasmettere una diretta streaming dedicata all'RPG di Fairy Tail.

Durante l'appuntamento, gli spettatori hanno potuto ammirare quasi mezz'ora di gamepaly inedito tratto dalla produzione videoludica ispirata al manga nato dalla matita di Hiro Mashima. In particolare, gli sviluppatori hanno mostrato la città di Crocus, capitale di Fiore. L'area può essere raggiunta dal protagonista dopo circa due o tre ore dopo l'inizio dell'avventura in Fairy Tail. Qui, la Gilda potrà dedicarsi alla partecipazioni ai Grand Magic Games. Per farvi un'idea delle atmosfere che animano questa nuova area, direttamente in apertura a questa news potete trovare una video replica dell'appuntamento: vi auguriamo una buona visione!



Il gioco di ruolo, lo ricordiamo, condurrà Natsu e i suoi compagni su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC a partire dal prossimo luglio. Con un debutto rimandato più volte, infatti, la data di pubblicazione definitiva del GDR è stata recentemente oggetto di un nuovo posticipo: la release di Fairy Tail in Europa è ora attesa per la giornata di 30 luglio. Tra le piattaforme supportate figurano sia PC sia console, con versioni del gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch.