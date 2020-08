Fairy Tail: come cambiare i costumi dei personaggi

Il nuovo JRPG dei ragazzi di Gust, arrivato sul mercato lo scorso 30 luglio, porta con sé molti segni distintivi di questa software house, tra cui la possibilità di modificare i costumi dei personaggi; continuate a leggere per scoprire come farlo.

Poco dopo l’inizio del gioco, dopo che il gruppo avrà fatto ritorno a Magnolia, vedrete una breve scena che mostra Lucy tornare nella sua casa: dopo questa scena, sbloccherete la possibilità di accedere all’appartamento di Lucy ogniqualvolta lo desideriate.

Una volta entrati, procedete dritti dall’ingresso fino a raggiungere un mobile bianco con uno specchio, sopra il quale apparirà un’icona di appendiabiti quando vi avvicinerete. Interagendo con esso entrerete nel menu di personalizzazione estetica del personaggio, all’interno del quale potrete controllare tutti i costumi che avete sbloccato e modificare quelli indossati dal protagonista.

All’inizio del gioco la disponibilità di costumi e vestiti diversi da quello standard è piuttosto limitata, poiché questi si sbloccano raggiungendo specifici momenti della storia principale: di conseguenza, per modificare l’abito indossato dal vostro protagonista dovrete giocare almeno per qualche ora le missioni principali. In alternativa, raggiungere il livello 4 con un determinato personaggio sblocca la possibilità di cambiare il colore del suo costume standard.

Tutte le personalizzazioni estetiche dei personaggi, compresi nuovi costumi e colorazioni, restano sempre attive, anche quando quei personaggi specifici sono momentaneamente esclusi dal vostro party, permettendo così una maggiore immedesimazione nel mondo di gioco.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Fairy Tail.