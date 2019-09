Fairy Tail: l'evento del TGS 2019 svelerà il gameplay e il sistema di combattimento

Dalle pagine dell'ultima edizione del magazine nipponico CoroCoro, i rappresentanti di Gust confermano la loro partecipazione al TGS 2019. Il team di sviluppo giapponese approfitterà dell'occasione offertagli dalla fiera di Tokyo per mostrarci le prime scene di gameplay dell'atteso videogioco di Fairy Tail.

L'evento organizzato da Gust rientrerà nel novero delle iniziative promosse da Koei Tecmo per il Tokyo Game Show 2019 e avrà luogo dalle ore 15:00 alle ore 15:30 italiane di domenica 15 settembre, con streaming previsto su YouTube e sui principali canali social occidentali e asiatici.

L'ampia copertura mediatica garantita da Koei Tecmo al progetto di Fairy Tail è la rappresentazione plastica dell'ambizione che accompagna questo titolo e, soprattutto, delle attese nutrite dai fan del manga di Hiro Mashima.

Le prime anticipazioni sull'evento che illustrerà le meccaniche di gioco di Fairy Tail riguardano il sistema di combattimento: secondo quanto svelato ai giornalisti di CoroCoro dagli autori della serie di Atelier, gli emuli di Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia potranno formare dei team e impartire ordini ai propri compagni di squadra, con formule ludiche non troppo lontane da quelle mutuate dalla migliore tradizione JRPG.

Per avere un quadro più chiaro della situazione e scoprire, ad esempio, se il combat system sarà esclusivamente a turni o prevederà anche degli elementi action, non ci resta che pazientare fino al 15 settembre per assistere al gameplay reveal di Fairy Tail, il cui lancio occidentale su PC, PS4 e Nintendo Switch dovrebbe avvenire nel 2020.