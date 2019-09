Fairy Tail: Gust svela il nuovo JRPG per PC, PS4 e Switch tratto dal manga di Hiro Mashima

I vertici di Koei Tecmo e gli autori di Gust presentano ufficialmente il progetto di Fairy Tail, un ambizioso action intriso di elementi JRPG ambientato nella dimensione fantasy del manga di Hiro Mashima e destinato ad approdare su PC, PlayStation 4 e Switch nel corso del 2020.

Attingendo all'esperienza maturata in questi anni con la serie di Atelier, anch'essa destinata a proseguire nei prossimi mesi con l'altrettanto promettende Atelier Ryza, i ragazzi di Gust si avvarranno della collaborazione e della supervisione dello stesso Mashima per dare forma al primo videogioco "maggiore" della saga fantasy di Fairy Tail destinato ad approdaresu console in Occidente, dopo l'esperimento mobile condotto nel 2014 con Brave Saga per iOS e Android.

Il filmato di presentazione confezionato dagli sviluppatori giapponesi ci catapulta tra le pittoresche ambientazioni di Earthland e del Regno di Fiore, il tuto per prepararci al viaggio che ci attende in compagnia di Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia. Nel corso dell'avventura incontreremo gli altri appartenenti alla Gilda dei Maghi e i membri più ostili delle gilde "oscure" con a capo il temibile Zeref.

Speriamo quindi di conoscere al più presto la data di lancio ufficiale di Fairy Tail su PC, PS4 e Nintendo Switch, ma prima vi lasciamo in compagnia del trailer di annuncio e delle vostre considerazioni sulle scene di gameplay immortalate.