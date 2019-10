Fairy Tail si mostra in azione: venti minuti di gameplay per il nuovo RPG!

Il mese di settembre è stato testimone dell'annuncio di un nuovo progetto videoludico dedicato all'universo narrativo di Fairy Tail, celebre opera nata dalla fantasia e dalle matite del mangaka Hiro Mashima.

Dopo la pubblicazione di un primo trailer di Fairy Tail in occasione del Tokyo Game Show 2019, il team di Koei Tecmo ha recentemente offerto al pubblico la possibilità di dare uno sguardo più dettagliato a quelle che saranno le caratteristiche principali del gioco. Durante il PlayStation Access trasmesso in streaming dall'EGX di Londra, la software house ha infatti presentato una ricca sessione di gameplay di Fairy Tail. Con una durata complessiva di circa venti minuti, quest'ultima è visionabile tramite il filmato che trovate in apertura a questa news.



Il video gameplay in lingua inglese offre un interessante scorcio sul coloratissimo mondo di gioco e sui personaggi che lo popolano. Presente ovviamente Natsu, insieme ad alcuni fedeli compagni di party. La demo presentata da Koei Tecmo accompagna i giocatori nell'esplorazione della città di Crocus, ma non solo: il giocato consente anche di avventurarsi al di fuori dell'area, per avventurarsi nella world map e dedicarsi ad alcuni scontri. Cosa ve ne pare di questo nuovo RPG di Fairy Tail, ne siete incuriositi?



Per ulteriori dettagli, segnaliamo che il team di sviluppo ha recentemente condiviso interessanti informazioni su quelli che saranno i contenuti di Fairy Tail. La pubblicazione del gioco è ad ora attesa nel corso del 2020, su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.