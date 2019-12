Fairy Tail: nuove informazioni su longevità, gameplay, personaggi e DLC del JRPG

Nel corso della prossima primavera, i fan della serie manga ideata da Hiro Mashima avranno la possibilità di immergersi nel variopinto universo di Fairy Tail.

Koei Tecmo è infatti impegnata nella realizzazione di un JRPG dedicato alla celebre saga. Recentemente, il producer del titolo, Keisuke Kikuchi, ha concesso una ricca intervista alla redazione di Nintendo Everything, durante la quale sono stati approfonditi diversi aspetti della produzione. Tra questi possiamo ad esempio citare alcuni primi dettagli su quella che sarà la longevità di Fairy Tail. Per quanto riguarda la campagna principale, il producer ha quantificato la durata dell'avventura videoludica in circa trenta ore. Queste potrebbero tuttavia raggiungere la cifra di cinquanta o ottanta ore, qualora il giocatore decidesse di dedicarsi a diverse side quest o alle attività proposte dall'endgame.



Riferendosi ai personaggi di Fairy Taily, Kikuchi ha confermato che Happy non sarà tra questi. Tuttavia, sembra che quest'ultimo avrà comunque un ruolo particolare all'interno del titolo. Il producer ha infatti dichiarato che con lo sviluppo della Gilda ed il soddisfacimento di alcune particolari condizioni, Happy potrà "prendere parte alle battaglie". Il JRPG non includerà personaggi originali: una scelta precisa del team di sviluppo, motivata dall'ampiezza del materiale cartaceo da cui trarre ispirazione. Sul fronte del gameplay, il producer ha inoltre ricordato la presenza di un sistema di affinità tra i personaggi, il cui sviluppo avrà ripercussioni sulle performance di questi ultimi in battaglia.



Infine, Keisuke Kikuchi ha confermato che il gioco godrà di un supporto post-lancio tramite DLC. Questi ultimi andranno ad aggiungere personaggi, ma il team lavorerà anche su mappe ed altri elementi. La pubblicazione del JRPG, lo ricordiamo, è attesa per il 19 marzo 2020: nell'attesa, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Fairy Tail.