Fairy Tail, nuovi dettagli sull'RPG: svelata la presenza di ulteriori personaggi!

Originariamente atteso per il mese di marzo, il nuovo RPG dedicato all'universo di Fairy Tail è stato oggetto di un posticipo che ne ha rinviato la pubblicazione al periodo estivo.

Per ingannare l'attesa, Koei Tecmo e Gust Studio hanno scelto di offrire qualche informazione aggiuntiva in merito al cast di personaggi tratti dall'opera di Hiro Mashima che faranno la propria comparsa all'interno del titolo. Come già anticipato negli scorsi mesi da diverse interviste del team di sviluppo, nel JRPG ci sarà spazio anche per membri estranei alla Gilda di Fairy Tail. Nello specifico, sono stati ora ufficialmente confermati:

Ultear;

Lyon;

Flare;

Minerva;

La notizia è stata confermata tramite le pagine di Weekly Famitsu, celebre magazine nipponico, all'interno del quale sono state confermati anche alcuni dettagli legati alle loro prerogative. In quanto estranei alla Gilda di Fairy Tail, questi ultimi potranno essere membri attivi del party selezionato dal giocatore. Al suo interno, tuttavia, agiranno in maniera autonoma: non sarà dunque possibile impartire loro comandi specifici durante gli scontri.



In chiusura, ricordiamo dunque che la nuova data di uscita di Fairy Tail è attualmente fissata per il prossimo 25 giugno 2020, con pubblicazione attesa su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye, per maggiori dettagli, trovate un provato di Fairy Tail.