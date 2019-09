Fairy Tail e il nuovo RPG: contenuti, longevità, personaggi giocabili e molto altro!

Il celebre shonen nato dalle matite del mangaka Hiro Mashima si appresta a prendere vita grazie ad una nuova produzione videoludica dedicata all'universo di Fairy Tail.

Agli albori del mese di settembre, Koei Tecmo ha infatti annunciato al pubblico l'intenzione di portare sul mercato un nuovo gioco dedicato alla celebre serie manga. Il trailer di annuncio di Fairy Tail ha consentito agli utenti di dare un primo sguardo alle atmosfere che caratterizzeranno le avventure videoludiche di Natsu e dei suoi compagni. Ora, direttamente dalle pagine del magazine Dengeki PlayStation, apprendiamo nuovi ed interessanti dettagli.

Innanzitutto, il team di sviluppo ha discusso di quella che sarà la longevità del RPG, quantificata in circa trenta ore di gioco per quanto riguarda la storia principale. Al'interno di Fairy Tail, gli utenti avranno modo di utilizzare più di dieci personaggi giocabili e di vivere alcune avventure completamente originali. I contenuti inediti, secondo quanto riportato, saranno ad esempio dedicati a personaggi che non trovano molto spazio all'interno del manga o dell'anime di Fairy Tail. Nel RPG potremo scegliere di portare a termine delle quest proposte dagli abitanti del mondo di gioco. Completare queste missioni con degli specifici compagni incrementerà i legami con questi ultimi, così come inserirli all'interno del party.



Ad ora, il gioco è atteso su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch nel corso del 2020: sulle pagine di Evereyey potete trovare una nostra anteprima del RPG di Fairy Tail.