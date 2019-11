Fairy Tail, il nuovo trailer mostra il gameplay e le fasi iniziali del gioco

Fairy Tail è una delle serie giapponesi di maggior successo degli ultimi anni, e l'anime/manga si prepara ora al grande sbarco nel mondo dei videogiochi. Si tratta di un GDR che gli appassionati della saga di Hiro Mashima vorranno assolutamente seguire con attenzione.

Il publisher Koei Tecmo e gli sviluppatori di Gust hanno così nuovamente stuzzicato la curiosità dei fan con un nuovo trailer del gioco, che mostra alcune nuove scene di gameplay, e ci offre uno sguardo alle prime fasi di gioco.

Se il titolo dovesse andare bene, come ammesso anche dagli sviluppatori stessi, è possibile che in futuro arrivi anche un sequel di Fairy Tail, il che è un ulteriore motivo per i fan della saga di sperare nella riuscita del progetto.

Fairy Tail arriverà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel corso del 2020, anche se attualmente non è stata fissata una data d'uscita ben precisa. Nell'attesa, oltre a dare un'occhiata al nuovo video, potete leggere sul nostro sito la nostra prova di Fairy Tail, e guardare la nostra videoanteprima di Fairy Tail.

Quanto attendete il titolo di Gust?