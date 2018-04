Fairy Tail, ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti: migliori news e articoli anime di ieri

Torniamo alla nostra rassegna quotidiana, dedicate alle migliori news e ai migliori articol ia team anime che abbiamo pubblicato ieri (giovedì 12 aprile) nella sezione apposita su Everyeye.it: da Fairy Tail a L'Attacco dei Giganti, passando per ONE PIECE, My Hero Academia e molto altro.

Hiro Mashima, l'autore di Fairy Tail, aveva già anticipato che avrebbe dato vita a nuovi progetti legati alla sua acclamata opera. Ieri vi abbiamo proposto ii dettagli su quello principale: Fairy Tail, infatti, riceverà un sequel che sarà ambientato qualche tempo dopo il finale del manga. Quali saranno le nuove avventure dei protagonisti?

Per ONE PIECE, invece, continuano le dichiarazioni di Eiichiro Oda sulla sua opera manga, adattata anche nel popolare anime della Toei Animation. Il sensei si è espresso, infatti sui numeri generati dal suo lavoro, che da anni ormai comanda le classifiche di vendita e di gradimento da parte del pubblico di Weekly Shonen Jump.

Per L'Attacco dei Giganti, infine, vi abbiamo riportato tutto l'entusiasmo dei due director della terza stagione dell'anime di Wit Studio: secondo i boss dello staff di animazione, infatti, la trama raccontata nei prossimi episodi - che debutteranno a luglio 2018 - sarà un'escalation letteralmente senza precedenti.

Passando agli articoli, vi abbiamo proposto due diversi analisi: la recensione dell'anime di Kokkoku - Moment by moment su Amazon Prime Video e la disamina del secondo episodio della nuova serie di Captain Tsubasa.