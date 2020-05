Fairy Tail è stato rimandato, ecco la nuova data di uscita

Koei Tecmo e Gust hanno annunciato che Fairy Tail non uscirà il 25 giugno come inizialmente previsto. Dopo essere stato rimandato dalla primavera all'estate, il gioco subisce ora un secondo rinvio nel giro di pochi mesi.

A causa dell'emergenza COVID-19, gli sviluppatori di Gust hanno riscontrato alcuni problemi logistici e per questo lo studio ha bisogno di più tempo per completare i lavori sul progetto, richiesta al quale il publisher ha acconsentito. Fairy Tail è ora atteso per il 30 luglio in Europa e Giappone e per il 31 luglio in Nord America, restano invariate le piattaforme di destinazione, ovvero PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows (via Steam).

Il rinvio di Fairy Tail a luglio era già stato anticipato da un leak di Famitsu ed è stato ora confermato anche da Koei-Tecmo e Gust, il gioco arriverà quindi circa un mese dopo la data prevista. Restano aperto i preordini per la versione Digital Deluxe di Fairy Tail, che include un costume speciale Grand Magic Games, un Lacrima set bonus e un costume DDX Limited Ryza per Lucy. Acquistando qualsiasi versione del gioco (formato fisico o digitale) nel periodo di lancio i giocatori sbloccheranno in anticipo il costume speciale di Ezra, non ancora svelato ufficialmente.