Fairy Tail RPG, nuovo rinvio in vista? Spunta un leak da Famitsu

La nuova trasposizione videoludica dedicata all'universo manga/anime creato da Hiro Mashima potrebbe essere in procinto di essere nuovamente protagonista di un posticipo.

L'indiscrezione trova il proprio fondamento in un presunto leak del prossimo numero di Famitsu, noto magazine nipponico. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, infatti, l'RPG dedicato a Fairy Tail e atteso su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC potrebbe non arrivare a giugno, a causa di complicazioni nella produzione dovute alla crisi sanitaria globale generata dal Coronavirus.

Originariamente atteso per il 19 marzo 2020, nel febbraio di quest'anno il team di sviluppo ha annunciato la nuova data di uscita di Fairy Tail, fissata per il 26 giugno di quest'anno. Ora, secondo le ultime voci, sembra che anche questa data potrebbe non essere rispettata, con un ulteriore posticipo del GDR. Il leak proveniente dalle pagine di Famitsu indica infatti nel 30 luglio la possibile nuova scadenza per la pubblicazione del gioco dedicato all'opera di Hiro Mashima. La notizia, ovviamente, non è al momento confermata: vi invitiamo dunque ad interpretarla con la dovuta precauzione, ricordando che potrebbe rivelarsi errata.



Il gioco accoglierà al suo interno moltissimi personaggi parte dell'universo del celebre manga: recentemente sono stati confermati alcuni dei protagonisti che appariranno nell'RPG di Fairy Tail.