Fairy Tail RPG, parla il producer: personaggi, storia e possibilità di un sequel

In seguito all'annuncio di un nuovo RPG dedicato a Fairy Tail, Keisuke Kikuchi, producer del gioco, ha condiviso con il pubblico alcuni interessanti dettagli sulla produzione.

Recentemente intervistato dalla redazione di Nintendo Everything, quest'ultimo ha infatti discusso di diversi aspetti del gioco. Interessanti ad esempio le considerazioni di Kikuchi in merito al party di cui avremo il controllo all'interno di Fairy Tail. Dalle parole del producer apprendiamo che fino a cinque personaggi possono unirsi alla battaglia. Lungo la nostra avventura, tuttavia, potremo reclutare più di dieci personaggi giocabili. Tra questi, conferma il producer, saranno presenti anche membri di altre gilde.



Kikuchi ha condiviso inoltre alcune informazioni sulla componente narrativa, annunciando che l'avventura avrà inizio con i Grand Magic Games. "La storia del gioco - prosegue - non copre l'interezza dell'IP, in parte perché vorrei renderlo un successo e potenzialmente crearne un sequel". Il producer del nuovo RPG ha inoltre raccontato del coinvolgimento di Hiro Mashima nel progetto. L'autore di Fairy Tail, ha raccontato Kikuchi, è un amante dei videogame, ed ha offerto al team molti utili consigli. In particolare, il mangaka ha evidenziato come alcuni aspetti della serie non possano essere modificati, "per garantire coerenza con l'IP". Al contempo, però, Mashima ha anche invitato il team a concentrarsi sul "creare un gioco eccitante" piuttosto che focalizzarsi sul seguire la serie passo per passo.



In chiusura, vi segnaliamo che sono disponibili venti minuti di gameplay di Fairy Tail.