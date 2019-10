Fairy Tail RPG: gli sviluppatori discutono della versione Xbox One e del sequel

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori di Twinfinite, il produttore del GDR fantasy di Fairy Tail, Keisuke Kikuchi degli studi Gust, ha illustrato la visione della compagnia nipponica sulla versione non annunciata per Xbox One e sul possibile sequel dell'avventura ruolistica in arrivo su PC, PS4 e Switch.

Nel discutere dell'opportunità di realizzare un secondo capitolo in funzione del lavoro che è stato svolto su questo titolo e della sua possibile evoluzione narrativa e di gameplay, Kikuchi spiega che "se consideriamo che Fairy Tail ha una storia così grande, con così tanti personaggi e un sacco di cose che si possono fare, sarebbe davvero un peccato se ci fermassimo solo a questo titolo. Quindi sì, se faremo bene il nostro lavoro e tutto andrà per il verso giusto, mi piacerebbe molto sviluppare un sequel".

Quanto alla mancanza della trasposizione su Xbox One di Fairy Tail sia per la versione del GDR fantasy destinata al pubblico nipponico che per quella in arrivo tra qualche mese in Europa e Nord America, il produttore Kikuchi ammette che "l'ambiente Xbox non è esattamente uno dei nostri punti di forza in termini di titoli Gust, ma con nostra sorpresa quando abbiamo mostrato il trailer di annuncio di Fairy Tail abbiamo ricevuto davvero tanti commenti di giocatori americani che chiedevano una versione Xbox One. Riconosciamo questo fatto e prenderemo molto sul serio le loro richieste".

Prima di proiettarci al futuro e di immaginare il porting Xbox One e il sequel della nuova fatica ruolistica di Gust, conviene quindi attendere il lancio di Fairy Tail su PC, PS4 e Nintendo Switch nel corso 2020 e capire, con l'analisi dei dati di vendita, quale accoglienza sarà riservata dal pubblico occidentale a questo ambizioso progetto tratto dal manga di Hiro Mashima.