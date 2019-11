Fairy Tail: Video Anteprima del gioco in arrivo nel 2020

Fairy Tail, una delle serie manga/anime giapponese di maggior successo degli ultimi anni, si prepara ad approdare nel mondo dei videogiochi con un GDR che si preannuncia molto interessante per tutti gli appassionati della serie. Abbiamo testato una build preliminare del gioco tratto dall'opera di Hiro Mashima e ve ne proponiamo la Video Anteprima.

Se volete quindi scoprire tutti i dettagli sulla parte di gioco che abbiamo toccato con mano, non potete perdervi il filmato. Potete inoltre scoprire tutto ciò che abbiamo appreso sul gioco grazie all'anteprima di Fairy Tale, a cura di Icilio Bellanima, che trovate sempre sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che il gioco farà il proprio debutto nel corso del prossimo anno sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Nel caso in cui ve lo foste perso, solo qualche giorno fa gli sviluppatori del titolo hanno annunciato ben cinque nuovi personaggi giocabili in Fairy Tale. Secondo il producer, inoltre, è molto probabile che il gioco di Fairy Tail riceva un sequel, magari sulle console di prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Se invece volete vedere il gioco in movimento, non possiamo che consigliarvi la visione del video gameplay di Fairy Tail pubblicato qualche settimana fa.