Faith of Danschant Hereafter è il nuovo action cinese che sfida God of War

L'industria videoludica cinese è in costante crescita e sono sempre di più gli studi che iniziano a lavorare a progetti particolarmente ambiziosi. Tra questi non vi è solo Black Myth Wukong, ma anche Faith of Danschant: Hereafter, titolo annunciato poche ore fa con un trailer.

Annunciato nel corso del Wangyuan Carnival, il gioco in questione è un sequel dell'action RPG con combattimento a turni intitolato Faith of Danschant. Questo secondo capitolo della serie punta a stravolgere il gameplay e propone un combat system votato all'azione e ispirato per certi versi a Devil May Cry grazie per via della presenza di combo acrobatiche. Tra i titoli ai quali il gioco si ispira troviamo anche God of War, visto che il protagonista affronta delle creature dalle dimensioni generose e dall'aspetto non dissimile da quelle appartenenti alla mitologia cinese. Non a caso, inoltre, pare che l'agile guerriero sia in grado di finire i suoi avversari con delle letali finisher proprio come Kratos nella serie esclusiva PlayStation.

Purtroppo non sono emerse informazioni ulteriori sul gioco rispetto a quanto mostrato nel filmato e dalla descrizione del trailer su YouTube apprendiamo che gli sviluppatori sono intenzionati a supportare diverse lingue e a portare il progetto su più piattaforme. Non è quindi da escludere che Faith of Danschant: Hereafter possa arrivare nel resto del mondo, anche su PlayStation e Xbox oltre che su PC.