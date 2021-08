Faith of Danschant Hereafter: l'action tra GoW e Prince of Persia in 12 minuti di gameplay

Il publisher Wangyuan Shengtang e gli autori di Joyfun Game ci rituffano nelle atmosfere dell'action cinese Faith of Danschant Hereafter mostrando con un video ricco di scene di gameplay inedite i grandi progressi compiuti nello sviluppo di questo ambizioso progetto ispirato a God of War e Prince of Persia.

Il nuovo trailer, condiviso dalle pagine di IGN.com, propone ben 12 minuti di scene tratte dall'ultima versione di Faith of Danschant Hereafter per renderci partecipi delle migliorie apportate al sistema di combattimento, alle animazioni del protagonista e al comparto grafico di questo titolo immerso nella mitologia e nel folklore della millenaria cultura cinese.

Svelato ufficialmente nel corso del Wangyuan Carnival, il sequel di Faith of Danschant rimane nel solco tracciato dagli ultimi action ruolistici asiatici ad alto budget, come l'ormai celebre Black Myth: Wukong.

Oltre al combat system e alla grafica spinta dalla versione più aggiornata dell'Unreal Engine 4, il nuovo video gameplay offre anche degli interessanti spunti di riflessione sull'esplorazione della mappa, con aree da poter raggiungere soltanto acquisendo le abilità più avanzate di arrampicata.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere le tempistiche di lancio della versione occidentale: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo gameplay trailer e, qualora ve la foste persa, della nostra anteprima di Faith of Danschant Hereafter.