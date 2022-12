Falcom scatenata: annunciati Ys X Nordics e Ys Memoire The Oath in Felghana

Falcom ha annunciato due nuovi progetti legati alla serie Ys tra cui Ys X Nordics (sequel di Ys IX Monstrum Nox) e Ys Memoire The Oath in Felghana, entrambi in uscita nel corso del 2023 in Giappone, ancora privi di una finestra di lancio per i mercati occidentali.

Ys X Nordics

Ys X Nordics è il gioco pensato per festeggiare il trentacinquesimo anniversario della serie Ys, un nuovo gioco ambientato a Obelia Bay con protagonista il giovane avventuriero Adol Christin. Falcom promette un combat system profondamente rinnovato rispetto a quello utilizzato fino a Ys IX Monstrum Nox, inoltre per la prima volta nella storia della serie sarà possibile controllare una nave ed esplorare l'oceano. Ys X Nordics esce nel 2023 in Giappone su PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Ys Memoire The Oath in Felghana

Già uscito su PSP e PC, Ys Memoire The Oath in Felghana si appresta a fare il suo debutto su Nintendo Switch in versione rimasterizzata durante la primavera del 2023 in Giappone. Il gioco è a sua volta un remake di Ys III Wanderers from Ys uscito nel 1989, questa riedizione permette di giocare in modalità classica o moderna con varie migliorie al gameplay tra cui la possibilità di aumentare fino a due volte la velocità dei combattimenti e in generale numerose opzioni per rendere il titolo più accessibile ai nuovi giocatori.