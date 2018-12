Falcon Age per PS4 e PS VR si mostra in un gameplay trailer

Nel corso del Kinda Funny Showcase 2018, Outerloop Games ha pubblicato il primo gameplay trailer di Falcon Age, action/adventure in prima persona per PlayStation 4 (con supporto a PlayStation VR) annunciato lo scorso agosto.

In Falcon Age i giocatori prenderanno il controllo di Ara, una ragazza dedita all'antica arte della falconeria. Nei suoi panni, dovranno combattere contro dei colonizzatori automatizzati, esplorare un vasta area di gioco, stringere un forte legame con il proprio falco e collaborare con la resistenza per scacciare l'invasore.

Nel gameplay trailer, che potete ammirare in apertura di notizia, vengono messe in evidenza le principali attività che i giocatori dovranno svolgere: cacciare (con l'aiuto del proprio falco), coltivare, cucinare e, ovviamente, combattere. Falcon Age verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 in una non meglio precisata data del 2019. In titolo potrà essere giocato anche in realtà virtuale grazie a PlayStation VR con l'ausilio di PlayStation Move.