Fall Guys 4041: la Stagione 4 avrà 50 livelli Fama e un costume da UFO!

Dopo averci fatto compiere un tuffo nel futuro con l'annuncio di Fall Guys 4041, Mediatonic offre un assaggio dei contenuti in arrivo nella Stagione 4 di Ultimate Knockout con l'immagine di uno dei tanti costumi a tema sci-fi in arrivo nel loro frizzante party game.

Nel presentare il costume dalle pagine di IGN.com, gli sviluppatori inglesi spiegano che si tratta della reinterpretazione di un UFO e di aver chiamato amichevolmente questa creazione "UFG" (acronimo di "Unidentified Flying Guy" o, volendo azzardare una traduzione in italiano, "Caramellina Volante non Identificata"). Le antenne di questo costume potranno essere sbloccate al raggiungimento del livello Fama 39, mentre per la parte inferiore dalla forma di un disco volante bisognerà raggiungere il livello Fama 42 di una progressione che, altra sorpresa di Fall Guys 4041, comprenderà 50 livelli.



Come avvenuto nel corso delle precedenti e dell'attuale fase ingame di Fall Guys, anche durante la Stagione 4 il sistema di progressione ideato da Mediatonic per coinvolgere i giocatori vanterà decine di contenuti inediti da poter sbloccare. Scalando ciascuno dei 50 livelli Fama della Stagione 4 di Fall Guys, gli utenti verranno premiati con parti di costume, personalizzazioni per il Nameplate, skin speciali e colorazioni esclusive per i capi di abbigliamento già sbloccati.

Sempre grazie ai livelli Fama sarà possibile ricevere emote, Kudos e Corone da spendere nel negozio interno di quello che, a tutti gli effetti, è stato tra i fenomeni videoludici più inattesi del 2020. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio della Stagione 4 del "bumble royale" di Mediatonic, ma prima vi ricordiamo che Fall Guys uscirà su Nintendo Switch e console Xbox (quindi Xbox One e Series X/S) nel corso di questa estate.